АТА: Туризмът е движеща сила в секторите на хотелиерството, транспорта и недвижимите имоти в Албания

Секторите на хотелиерството, транспорта и недвижимите имоти в Албания отбелязаха силен растеж през второто тримесечие на 2025 г., подхранван от бума в туризма и нарастващото потребление, предаде за БТА албанската агенция АТА, позовавайки се на данни на Националния статистически институт (ИНСТАТ).

В последния си краткосрочен статистически доклад за услугите ИНСТАТ съобщи, че нетният обем на продажбите е нараснал с 14,5% в хотелите, с 10,4% в транспорта и с 9,1% в баровете и ресторантите спрямо второто тримесечие на миналата година.

Дейностите в сектора на недвижимите имоти също са нараснали с 11%, водени от увеличеното търсене на имоти в крайбрежните райони както от чуждестранни купувачи, така и от албанци, живеещи в чужбина.

Секторът на хотелиерството и ресторантьорството отбеляза най-висок ръст на заетостта от 8,7%, което е доста над средния за сектора на услугите като цяло от 0,7 до 3,7%.

Заплатите са се увеличили значително в хотелите – с 25,2%, в сектора на недвижимите имоти – с 18,4%, в сектора барове и ресторанти – с 12%.

