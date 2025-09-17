За девети път варненци излязоха на протест срещу задържането на кмета Благомир Коцев

За девети път тази вечер варненци се събраха пред сградата на Общината, за да протестират срещу задържането на кмета Благомир Коцев в ареста. Хората издигнаха плакати, които изразяваха недоволството им от управляващите и начина на раздаване на правосъдие в страната.

Според тях кметът и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са политически затворници и трябва незабавно да бъдат освободени от ареста.

Участниците в протеста преминаха с шествие до централния площад "Независимост". Там с фенерчета беше осветена сградата на Съдебната палата като символ за исканото изсветляване на правосъдата система в страната.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста. Софийският апелативен съд би трябвало да се произнесе на 18 септември, но съдиите си направиха отвод. Междувременно представители на "Продължаваме промяната – Демократична България" от Варна излязоха с позиция, че Коцев е в ареста защото е кмет и ще излезе едва когато освободи поста.

Срещу задържането на четиримата във Варна се състояха няколко протеста. Последният беше на 4 септември.