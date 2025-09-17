Инвеститорът на комплекс „СамЕлион“ Петър Георгиев беше награден със статуетка „Колю Фичето“ от Националния клуб на строителите ветерани

Инвеститорът на новопостроения комплекс „СамЕлион“ в Самоков инж. Петър Георгиев беше награден с почетна грамота и статуетка „Колю Фичето“ от Управителния съвет на Национален клуб на строителите ветерани в България.

Наградата е по случай построяването на комплекса. Церемонията се състоя в „СамЕлион“. Отличието е и за всички дарения, които прави Георгиев. Статуетката и грамотата бяха връчени от инж. Виктор Шарков, основател и председател на Националния клуб на строителите ветерани в България.

Виктор Шарков каза, че връчват наградата в знак на признателност за всичко, което прави Георгиев. По думите му, гражданите на Самоков могат само да се гордеят, че имат човек като Петър Георгиев в града. Шарков каза, че Георгиев се нарежда и до имена като Евлоги и Христо Георгиеви – дарителите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Попитан какво означава тази награда и какво стои зад нея, Петър Георгиев каза, че всичко това се дължи на много труд, работа и, разбира се, финанси. „Изненадан съм от отличието, защото не съм го очаквал, още повече от хора, които не познавам и се чувствам от една страна удовлетворен“, каза той. По думите му, най-голямата награда ще бъде, ако вижда комплекса пълен с хора.

Ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) доц. Гичка Кутова каза, че комплексът се отличава със собствен стил. Тя поздрави Георгиев и посочи, че когато се прави нещо толкова мащабно, е важно то да носи свой характер. Кутева отбеляза, че трябва студентите в университета да видят какво е построено и да се разкаже как е направено за толкова кратък срок.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза, че комплексът е привилегия за Самоков, защото той дава много на града. По думите му, заради „СамЕлион“ в планинския град постоянно има събития, което е важно за икономиката и туристическия бранш. Джоргов допълни, че Петър Георгиев е и най-големият работодател в региона – не само заради комплекса „СамЕлион“, а и заради фирмата инвеститор „Самел-90“ АД. Той подари на Петър Георгиев икона с лика на покровителя на града – свещеномъченик Симеон Самоковски.

Официални гости бяха още председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България Илиян Терзиев, председателят на Научно-техническия съюз по строителство в България Ячко Иванов, Огнян Давчев, декан на Архитектурния факултет към УАСГ, Ясен Ишев, заместник-председател на Националния клуб на строителите ветерани и главен секретар на Научно-техническите съюзи в България, представители на мениджърския екип на фирмата инвеститор „Самел-90“ АД и др.

Комплекс "СамЕлион" е инвестиция на "Самел - 90" АД, българска компания с дългогодишна история в индустрията. Негов вдъхновител и основен двигател е Петър Георгиев, председател на Управителния съвет на "Самел - 90". "СамЕлион" е хотелски, спортно-възстановителен и жилищен комплекс, разположен на площ над 75 дка в град Самоков. Той е разделен на две основни зони. Едната е публична – с площ от 23 490 кв. метра с хотелски и конферентен комплекс, СПА и спортен център, както и жилищна зона с площ 37 364 кв. метра. Жилищната част включва 36 еднофамилни и редови жилищни сгради, разположени в затворена паркова среда. В публичната зона са разположени хотели, ресторанти, конферентен център, модерен фитнес център, многофункционална спортна зала с 3000 седящи места и допълнителни тренировъчни зали, СПА и рехабилитационен център. Комплексът беше открит през юни тази година, сред официалните лица беше и президентът Румен Радев.