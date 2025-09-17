Джанлуиджи Донарума: "Сити бе първото ми и единствено желание"

Джанлуиджи Донарума е пожелал да премине в английския футболен клуб Манчестър Сити в момента, в който е научил за интерес от страна на мениджъра Хосеп Гуардиола, пише агенция ДПА. Италианският национал премина на "Етихад" с трансфер на стойност 26 милиона паунда в началото на септември.

Донарума пристигна в Манчестър от Пари Сен Жермен, където влизаше в последната година на договора си.

"Преди началото на лятната пауза научих за интереса на Сити и връзката помежду ни се получи след края на Световното клубно първенство. Знаех, че треньорът лично настоява за моето привличане, че всички в клуба ме искат. Това бе движещата сила за мен", заяви Донарума преди мача на Манчестър Сити срещу Наполи в Шампионската лига.

"Не се и замислих, когато офертата пристигна. Исках да дойда тук, а това бе първото ми и единствено желание. Благодаря на мениджъра, за мен е чест да го имам в съблекалнята. Станах част от голям отбор, от едно фантастично семейство. Надявам се да дам много на клуба в следващите години", каза още той, цитиран от ДПА.