Започна цялостното проектиране за реставрация, консервация и адаптация на археологически структури на "Трапезица" във Велико Търново

Започна цялостното проектиране за реставрация, консервация и адаптация на археологическите структури в южния и източния сектори на крепостта „Трапезица“ във Велико Търново, разкрити през последните години, съобщиха от пресцентъра на Общината в старата столица. През настоящия археологически сезон теренните проучвания, извършвани от археолозите доц. д-р Мирко Робов и доц. д-р Деян Рабовянов, бяха значително разширени, финансирани директно от правителството.

Двата сектора са наситени с история – в източната част е разкрит голям църковен комплекс и болярска резиденция, чиито граници са очертани от работата на археолозите. В южната част са проучени два жилищни квартала с прилежащата към тях църква №21, заедно с две от главните улици в крепостния комплекс.

Акцентите в проекта за реставрация са знаковите представителни сгради, църковният комплекс, църква №8, пазила близо два века мощите на свети Иван Рилски, крепостните стени срещуположно на Царевец, изграждане на още туристически алеи и подход от Каменния мост в квартал „Асенов“ до Южната кула.

Първата стъпка е кандидатстването за средства и за така наречените предекспозиционни дейности – почистване на територията около археологическите обекти, предмет на новата реставрация. Когато бъде изготвен, проектът за реставрация ще бъде подаден към държавата.

Впечатляващи са и откритите при разкопките експонати – бронзови апликации, съдове, оловни кръстове, стенописи, некропол от периода на епидемията от чума през 14-ти век, които ще обогатят колекцията на музея на хълма Трапезица.

БТА припомня, че според археолога и директор на Регионалния исторически музей (РИМ) във Велико Търново д-р Иван Църов допълнително отпуснатите от правителството средства дават възможност да се планират по-дългосрочни археологически проучвания. В края на миналата година Община Велико Търново получи и одобрение за проект, свързан с реставрационните дейности на „Трапезица“, с финансиране от Министерството на културата в размер на 300 000 лева.

При археологическите проучвания на крепостта през 2024 г. бяха открити останки в древни гробове, сред които и детски, близо 500 монети и сребърна обеца с перли.