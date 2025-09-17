Ново хапче за отслабване показва много добри резултати в клиничните тестове

Експерименталното хапче GLP-1 на Eli Lilly помага на пациентите да свалят около 12% от телесното си тегло, според пълните резултати от проучване, представено във вторник, съобщи Ройтерс.

Производителят Lilly обяви през август, че разработеното от тях хапче, наречено орфорглипрон, е навлязло в изпитателна фаза 3 и е постигнало основните си цели, но загубата на тегло е била по-слаба от резултатите от предишните проучвания за седмичното инжекционно лекарство GLP-1 на Novo Nordisk, наречено Wegovy.

Резултатите от проучване в късен етап на лекарството орфорглипрон бяха представени на европейска медицинска среща и публикувани в списанието New England Journal of Medicine. В проучването участват над 3000 души без диабет, които страдат от затлъстяване или наднормено тегло и имат здравословни проблеми, свързани с това.

Производителите твърдят, че орфорглипрон демонстрира в клиничните тестове значителни подобрения по отношение на ключови сърдечно-съдови рискови фактори, включително нивата на холестерола и кръвното налягане. Най-често съобщаваните странични ефекти са били свързани с леки стомашно-чревни оплаквания. Честотата на гадене при пациентите, приемащи високи дози, е била 33,7%, в сравнение с 10,4% за пациентите, приемащи плацебо. В групата с високи дози орфорглипрон, 10,3% от пациентите са се отказали от проучването поради странични ефекти, в сравнение с 2,6% от пациентите, приемащи плацебо.

От Лили твърдят, че безопасността за черния дроб е била щателно оценена и е установено, че няма обезпокоителни признаци на чернодробни проблеми сред пациентите, приемащи лекарството. Високи нива на чернодробни ензими са били съобщени при седем пациенти, приемащи орфорглипрон, но са били идентифицирани други причини за това, казват изследователите.

По време на 72-седмичното проучване е съобщено за три смъртни случая: един пациент с ниска доза орфорглипрон, един пациент със средна доза и един пациент с плацебо. В групите, приемащи орфорглипрон, е наблюдавано увеличение на средната честота на пулса от 4,3 до 5,3 удара в минута, в сравнение с увеличение от 0,8 удара в минута в групата, приемаща плацебо, което според учените е в съответствие с резултатите, наблюдавани при инжектираните с GLP-1 лекарство, поясняват от Ройтерс.