В Скопие беше открит нов офис на Македонско-българската стопанска камара

Председателят на Македонско-българската стопанска камара Биляна Митева и посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков откриха новия офис на камарата в Скопие. Откриването се проведе в присъствието на множество членове на камарата, дипломати от мисиите на България в Северна Македония, представители на бизнеса в страната и други гости.

Биляна Митева пожела на членовете на камарата бизнесът без граници да стане видим, а посланик Радуков отправи пожелание за много нови активности за бизнеса от двете страни на границата.

На посланика на България в Северна Македония беше връчен плакет с благодарност към посолството и българския народ за спасените от България животи на пострадалите в пожара в дискотека „Пулс” в Кочани през март.