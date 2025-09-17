Подробно търсене

Асен Даскалов
Нюкасъл очаква магическа вечер срещу Барселона в Шампионската лига, заяви мениджърът Еди Хау
Еди Хау / Снимка: AP Photo/Jon Super
Нюкасъл ,  
17.09.2025 20:29
 (БТА)

Английският футболен клуб Нюкасъл е по-добре подготвен за Шампионската лига през тази година и очаква магическа вечер срещу Барселона в първия си мач от турнира, заяви мениджърът Еди Хау, цитиран от агенция Ройтерс. 

Нюкасъл, който пропусна да се класира за най-престижния клубен турнир през миналия сезон, приема каталунците на "Сейнт Джеймсис Парк" в четвъртък. "Свраките" победиха Барса в първия мач между двата отбора през 1997 с хеттрик на Фаустино Асприля, но загубиха последните три срещу помежду им. 

"Очакваме магическа вечер и се чувстваме така още от жребия. Вярвам, че феновете ще видят страхотен мач", каза Хау на пресконференцията преди двубоя. 

"В момента сме изцяло концентрирани върху тактическата ни подготовка за срещата и искаме да зарадваме привържениците ни с добра игра. Наистина чакам с нетърпение да усетя атмосферата на стадиона и отново - сигурен съм, че ще се случи страхотен мач", добави мениджърът на "свраките". 

Последното участие на Нюкасъл в Шампионската лига завърши в груповата фаза, но отборът все пак победи Пари Сен Жермен с 4:1 като домакин. 

/ГК/

