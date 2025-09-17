Изложбата „ПЪТЯТ към хорáта и хòрата“ отбелязва петата годишнина на фолклорен клуб "Омая" в Търговище

Изложбата „ПЪТЯТ към хорáта и хòрата“ представи пред търговищенци фолклорен клуб „Омая“. С хоро, топла питка и наричане за вяра, надежда и любов още пред сградата на Славейковото училище – домакин на експозицията, танцьорите приветстваха дошлите на събитието.

Изложбата представя акценти от пътя на състава от учредяването му до днес. Чрез постери, посетителите се запознават с летописа на клуба през тези пет години. Изложени са автентични носии от различни краища на страната от личните колекции на танцьорите. Показани са фотографии от концертната дейност на „Омая“, в това число и снимка на последния танц на клуба – „Засевки“, който ще бъде премиерно представен в Търговище тази неделя по време на концерт-спектакъла „Гюрчлийската“.

Показани са пафти, накити и пособия от бита, също от личните колекции на изпълнителите. В отделен кът са изложени грамоти и купи, които „Омая“ печели през своите първи творчески години.

Танева отдели внимание и на модерно оформена малка книжка, събрала историята на „Омая“ в текст и снимки, в която чрез QR-кодове се достъпват и видеа на емблематичните танци на състава. Съставът има реализирани четири фолклорни музикално-танцови произведения – „Патруной моме“, „Гюрчлийската“, „Къцавски игри“ и „Засевки“.

Специално място в изложбата е отделено и на проектната дейност на клуба. За петте си години „Омая“ има два спечелени проекта от Национален фонд „Култура“ – „Гюрчлийската“ и „Засевки“, както и два по Програма „Култура плюс“ на Община Търговище.

Петата годишнина на състава ще бъде отбелязана и с традиционния „Празник с „Омая“ на 22 септември в местността Парка край Търговище.