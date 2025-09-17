Подробно търсене

Локомотив Пловдив и Second life обединяват сили за обща кампания под мотото "Осинови любов"

Снимка: Локомотив Пловдив
17.09.2025 20:36
ПФК Локомотив Пловдив и Втори живот - Second life обединяват сили за обща кампания под мотото "Осинови любов". Николай Николаев, Мартин Русков, Тодор Павлов, Енцо Еспиноса и Мартин Атанасов бяха специални гости на фондацията, за да се запознаят лично с част от животните, които търсят своя дом. 

"Футболистите ни бяха посрещнати от редица нетърпеливи четириноги, които бяха дарени с много внимание и любов. Локомотивци се снимаха и с част от тях, като нашите състезатели отправят апел към всеки, който има възможност, да отвори сърцето си и да си осинови домашен любимец! "От Втори живот също така помагат и с лечението на бездомни животни, които впоследствие попадат в техния приют", пишат от клуба. 

Всеки, който желае да помогне финансово на каузата, може да го стори чрез информацията в публикацията на Локомотив

