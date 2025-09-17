Подробно търсене

САЩ обозначиха четири свързани с Иран военни групировки за терористични организации

Владимир Арангелов
Емблемата на Държавния департамент на САЩ. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
17.09.2025 20:45
 (БТА)

САЩ обозначиха четири свързани с Иран военни групировки за чуждестранни терористични организации, предаде Ройтерс, като се позова на американския Държавен департамент.

Групировките са „Харакат ан Нуджаба“, „Катаиб Саид аш Шухада“, „Харакат Ансар Аллах ал Ауфия“ и „Катаиб ал Имам Али“, се казва в изявление на американското ведомство.

„Свързани с Иран военни групировки са извършвали атаки срещу американското посолство в Багдад и бази, в които са разположени американски и коалиционни сили, като обикновено са използвали фалшиви имена или бойци на други групировки, за да прикрият участието си“, се казва още в изявлението, подписано от държавния секретар Марко Рубио.

САЩ смятат Иран за най-големия държавен спонсор на тероризъм в света, отбелязва Ройтерс.

/БЗ/

Свързани новини

17.09.2025 15:47

"Топката е в полето на Иран", заяви Берлин след преговори между Техеран и европейските сили

Германското правителство заяви, че "топката е в полето на Иран" след проведените в Лондон, Париж и Берлин разговори с Иран относно ядрената програма на страната, предаде Франс прес.
16.09.2025 19:58

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на лица и организации, свързани с финансиране на иранската армия

Вашингтон наложи нов пакет от санкции, свързани с Иран, насочени към лица и организации, за които САЩ твърдят, че са свързани с финансиране на армията на Техеран. Сред тях попадат и такива, базирани в Хонконг и Обединените арабски емирства (ОАЕ),
16.09.2025 10:57

Иран и още пет страни представиха пред МААЕ проект за резолюция за забрана на атаките срещу ядрени обекти

Иран, заедно с Китай, Русия, Венецуела, Никарагуа и Беларус, представиха на 69-ата сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) проект на резолюция за забрана на нападенията срещу ядрени обекти, предаде ТАСС, като се позова на иранското външно министерство.
15.09.2025 16:16

Програмата на Иран за обогатяване на уран трябва да бъде напълно прекратена, заяви министърът на енергетиката на САЩ

Програмата на Иран за обогатяване на уран трябва да бъде напълно прекратена, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт в реч пред годишната генерална конференция на ядрената агенция на ООН, цитиран от Ройтерс.
12.09.2025 02:37

Иран заяви, че обогатеният уран е останал под руините на бомбардираните ядрени съоръжения

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи снощи заяви, че "всичкият“ обогатен уран е останал "под руините“ на съоръженията, разрушени по време на израелските бомбардировки през юни, предаде Франс прес.
10.09.2025 15:20

Иран заяви, че са необходими още преговори, за да се осъществят инспекции на МААЕ в страната

Новото споразумение между Иран и МААЕ не гарантира достъп на инспектори до ядрените обекти в страната, заяви иранският външен министър, цитиран от Ройтерс, като Техеран настоява за допълнителни преговори относно начина на провеждане на
10.09.2025 04:33

Тръмп съобщи, че жената, държана от иракската милиция "Катаиб Хизбула", е била освободена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи вчера, че жената, отвлечена от подкрепяната от Иран иракска милиция "Катаиб Хизбула", е била освободена, предаде ДПА, като се позова на негов пост в социалната му платформа "Трут Соушъл".

