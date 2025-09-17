МТИ: Унгарската полиция ще използва нова европейска система за гранична регистрация от октомври месец

Европейският съюз въвежда нова система за гранична регистрация за граждани на трети страни, влизащи в Шенгенското пространство за кратки пътувания, съобщи днес официалният уебсайт на унгарската полиция, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

В изявление на пресслужбата на унгарската полиция се казва, че Европейската система за влизане и излизане ще бъде въведена постепенно, първо на границата между Унгария и Украйна, след това на границата между Унгария и Сърбия и накрая на входните пунктове за въздушен транспорт. Системата е предназначена за защита на външните граници на ЕС и за предотвратяване на незаконна миграция, се казва в изявлението.

Новата система ще помогне за идентифициране на лица, които нарушават правилата на ЕС, и ще подпомогне предотвратяването, разследването и разкриването на терористични и други сериозни престъпления, се допълва изявлението.

Системата за влизане и излизане ще регистрира и съхранява данните на краткосрочно пътуващите от трети страни, датата и мястото на преминаване на границата, както и снимката и пръстовите отпечатъци на влизащите. Тя ще съхранява и причините за евентуални откази за влизане.

Очаква се процедурата първоначално да увеличи времето за чакане, съобщи сайтът на полицията. Същевременно унгарската полиция е обновила собствената си система за регистрация и е закупила необходимото оборудване, за да осигури безпроблемно въвеждане, завършва съобщението.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)