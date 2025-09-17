Ако искаме да имаме бъдеще като нация, трябва да пазим и съхраняваме историческата си памет, каза Иван Гранитски

Ако искаме да имаме бъдеще като нация, трябва да пазим и съхраняваме историческата си памет, каза за БТА акад. Иван Гранитски. Той, заедно със Стоян Райчевски, Панко Анчев и Енчо Господинов бяха тази вечер в Разград, за да открият Националните културни празници „Албена 2015“.

Срещата между творците и техните почитатели се състоя в Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“.

Гранитски посочи, че акцентът на тазгодишните културни празници са историята и историческата памет. Това, по думите му, са темите, върху които размишляват авторите, които ще бъдат представени в рамките на Националните културни празници. „В срещите, които ще проведем, те ще разкажат за това до каква степен пазим историческата си памет, каква е връзката между творбите от миналото и на съвременните ни автори“, посочи академикът.

Книгата, с която гостува Стоян Райчевски е „Отвлечените добруджанци“. Тя е свързана с отвличането от румънските войски на над 40 000 добруджанци в началото на Първата световна война. Те са отвлечени в Молдова и в Румъния и са използвани като роби. След войната в страната се връщат едва 5000 от тях. Всичко това е описано с документи, факти и имена от изследователя Стоян Райчевски, който разказа за книгата си пред участниците в литературната среща.

Енчо Господинов представи книгата си “В кривото огледало на илюзиите”. Изданието е посветено на българската литература, свързана с Добруджа, от Йовков до Ивайло Петров, както и на многобройните му духовни и физически пътешествия по света.

Литературният критик, литературовед и философ Панко Анчев се представи с книгата “Литература и история на литературата”. В нея се разказва за историческия процес и до каква степен той се отразява от писателите в техните творби.

Самият акад. Иван Гранитски участва в културните празници с новата си книга „Корени и числа“, посветена на античната митология, на символиката на числата според Питагор, Хераклит, Емпедокъл. Тя е с коментар на проф. Иван Маразов.

Свои творби в рамките на литературната вечер в Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ представиха и разградските поети Емилия Пройнова и Пламен Панчев.

Акад. Иван Гранитски, Стоян Райчевски, Панко Анчев и Енчо Господинов утре ще се срещнат с почитателите си в Смядово и Шумен. В петък домакин на литературния форум ще е Регионалната библиотека „Дора Габе“ в Добрич. Предвидено е творците да гостуват също във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и в творческия дом на Българската академия на науките във Варна.