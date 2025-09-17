Търгът на реквизит и костюми от сериала "Имението Даунтън" надмина очакванията

Реквизит, костюми и други предмети от хитовия телевизионен сериал "Имението Даунтън" бяха продадени за 1,7 милиона британски лири (2,3 милиона долара) на търг в Лондон, съобщиха организаторите от Bonhams, цитирани от АФП. Спечелената сума е шест пъти повече от очакваното.

Разпродажбата на Bonhams, която включваше всичко - от рокли до автомобил, се проведе онлайн от 18 август до вторник, преди премиерата на третия и последен сезон от поредицата във Великобритания на 12 септември, за което БТА вече писа.

Телевизионният сериал, създаден от Джулиан Фелоуз, е излъчен за първи път във Великобритания през 2010 г., преди да завладее света. Той разказва историята на богатото аристократично семейство Кроули и техните слуги в продължение на 30 години, обхващайки 52 епизода, припомня АФП.

Звънецът за повикване на прислужниците, който се появява от първия до последния сезон, се оказва най-ценният предмет от разпродажбата, като е продаден за смайващите 216 300 лири при очаквана цена от 7000 лири.

Друг акцент на разпродажбата беше седанът Sunbeam от 1925 г. на лорд и лейди Грантъм, който все още се движи, и който беше продаден за 172 500 лири при предварителна оценка от 30 000 лири. Роклята, носена от лейди Мери, изиграна от Мишел Докъри, на сватбата ѝ с Матю Кроули, беше продадена за 21 760 лири, докато бастун за ходене, използван от героинята на Маги Смит, Вайълет Кроули, беше продаден на търга за 28 160 лири. Филмовата клапа, използвана в продукцията на филма "Имението Даунтън": Нова ера, беше продадена за 9600 лири.

„Тъй като финалният сезон на "Имението Даунтън" в момента е номер 1 в боксофиса на Великобритания и Ирландия, вълнуващо е, че търгът на Bonhams надмина очакванията“, каза Гарет Нийм, главен изпълнителен директор на Carnival Films, която продуцира сериала.