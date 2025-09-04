Актьорите от "Имението Даунтън" се сбогуват с публиката с третия и последен филм от поредицата

Актьорите от "Имението Даунтън" се сбогуват с публиката с третия и последен филм - 15 години след като историческата драма излезе за първи път на екран като телевизионен сериал и спечели огромна популярност във Великобритания и САЩ, предадоха Ройтерс и АФП.

В "Имението Даунтън: Големият финал" участват много от оригиналните членове на актьорския състав като Мишел Докъри и Хю Бонвил като патриарха на измисленото семейство Кроули, както и нови лица.

На световната премиера в кино "Одеон" на Лестър скуеър в Лондон Бонвил каза пред Ройтерс, че създателят и сценарист Джулиан Фелоус е сътворил нещо като красиво любовно писмо към верните зрители, които са спечелили през годините.

"Мисля, че тези, които следят историята, ще оценят трогателния й завършек", сподели актьорът.

"Много е емоционално да се сбогуваме. Правили сме го няколко пъти. Винаги сме мислили, че всичко ще приключи със сериала. После направихме филмите. Хубаво е да знаем, че това е краят, защото искахме изпращането да бъде подобаващо", каза Лора Кармайкъл, която играе Едит Кроули.

Отличеният с 15 награди "Еми" сериал "Имението Даунтън" е излъчен за първи път през 2010 г. Поредицата продължи шест сезона и беше последвана от два филма. Едноименният "Имението Даунтън" излезе през 2019 г., а продължението "Имението Даунтън: Нова епоха" - през 2022 г.

"Искахме да докажем, че хората, които предсказаха края на историческите драми, са сгрешили. В началото мислехме, че може би ще излязат два или три сезона, но не смятахме, че ще се превърнем в нещо като световен феномен", каза Джулиан Фелоус.

Третият и последен филм "Имението Даунтън: Големият финал" тръгва по кината следващата седмица.

Успоредно с това изложба и търг на предмети от поредицата ще продължат до 16 септември в Лондон, припомня АФП.