Подробно търсене

Актьорите от "Имението Даунтън" се сбогуват с публиката с третия и последен филм от поредицата

Елена Христова
Актьорите от "Имението Даунтън" се сбогуват с публиката с третия и последен филм от поредицата
Актьорите от "Имението Даунтън" се сбогуват с публиката с третия и последен филм от поредицата
Световната премиера на филма "Имението Даунтън: Големият финал" се състоя в Лондон. Снимка: АП/Millie Turner/Invision/AP
Лондон ,  
04.09.2025 12:25
 (БТА)
Етикети

Актьорите от "Имението Даунтън" се сбогуват с публиката с третия и последен филм - 15 години след като историческата драма излезе за първи път на екран като телевизионен сериал и спечели огромна популярност във Великобритания и САЩ, предадоха Ройтерс и АФП. 

В "Имението Даунтън: Големият финал" участват много от оригиналните членове на актьорския състав като Мишел Докъри и Хю Бонвил като патриарха на измисленото семейство Кроули, както и нови лица.

На световната премиера в кино "Одеон" на Лестър скуеър в Лондон Бонвил каза пред Ройтерс, че създателят и сценарист Джулиан Фелоус е сътворил нещо като красиво любовно писмо към верните зрители, които са спечелили през годините.

"Мисля, че тези, които следят историята, ще оценят трогателния й завършек", сподели актьорът.

"Много е емоционално да се сбогуваме. Правили сме го няколко пъти. Винаги сме мислили, че всичко ще приключи със сериала. После направихме филмите. Хубаво е да знаем, че това е краят, защото искахме изпращането да бъде подобаващо", каза Лора Кармайкъл, която играе Едит Кроули.

Отличеният с 15 награди "Еми" сериал "Имението Даунтън" е излъчен за първи път през 2010 г. Поредицата продължи шест сезона и беше последвана от два филма. Едноименният "Имението Даунтън" излезе през 2019 г., а продължението "Имението Даунтън: Нова епоха" - през 2022 г.

"Искахме да докажем, че хората, които предсказаха края на историческите драми, са сгрешили. В началото мислехме, че може би ще излязат два или три сезона, но не смятахме, че ще се превърнем в нещо като световен феномен", каза Джулиан Фелоус. 

Третият и последен филм "Имението Даунтън: Големият финал" тръгва по кината следващата седмица. 

Успоредно с това изложба и търг на предмети от поредицата ще продължат до 16 септември в Лондон, припомня АФП. 

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

14.05.2024 19:16

"Имението Даунтън“ ще се завърне на голям екран с трети филм

Измисленото семейство Кроули и тяхната прислуга в просторно английско имение в началото на 20-и век се завръщат в трети филм от поредицата „Имението Даунтън“, в който ще участват стари и нови лица, предаде Ройтерс. Отличеният с награди продукция
15.03.2023 13:39

Замъкът от сериала "Имението Даунтън" спира организирането на сватби заради Брекзит

Замъкът от сериала "Имението "Даунтън" спура провеждането на сватби заради Брекзит, съобщи Ройтерс, позовавайки се на собственика.  Замъкът Хайклиър се намира в Южна Англия. Там се развива действието в драмата, разказваща за живота на аристократите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:42 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация