Намиращият се в затвора лидер на ПКК Абдуллах Йоджалан за първи път от шест години е получил право да се срещне с адвокатите си

Излежаващият доживотна присъда основател на забранената Кюрдска работническа партия (ПКК) Абдуллах Йоджалан е получил разрешение за първи път от шест години да се срещне с адвокатите си, съобщи днес юридическият му екип, цитиран от Франс прес.

"На 15 септември посетихме г-н Йоджалан и други наши клиенти, които са задържани в затвора на остров Имралъ, след шестгодишно прекъсване", заяви в мрежата Екс адвокатското бюро "Асрън Хукук".

"Процесът към мир и демократично общество достигна етапа на правно решение", e заявил лидерът на ПКК, който e изразил желанието си да види в Турция правна рамка за разоръжаване на кюрдската въоръжена групировка, според изявленията, предадени от неговите адвокати.

От декември 2024 г. делегация, водена от прокюрдската партия ДЕМ – третата по големина парламентарна сила в Турция, се срещна неколкократно с Йоджалан в рамките на мирния процес между Анкара и ПКК, но неговите адвокати от 2019 г. не успяваха да получат разрешение да се срещнат с него.

ПКК реши да сложи край на десетилетната борба срещу турските сили за сигурност, която отне живота на най-малко 45 000 души, и обяви през юли начало на разоръжаването си, припомня АФП.

Йоджалан, който се намира от 1999 г. в затвора на остров Имралъ край Истанбул, призова на 27 февруари основаната от него организация да се разпусне, като се включи в процес, започнат от властите в Анкара през октомври.

Турска парламентарна комисия, която има задачата да подготви законовата рамка за мирния процес, започна работа през август.

ПКК е смятана за терористична организация от Анкара, ЕС и САЩ.