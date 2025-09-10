Държавата спира с компромисите в образованието, заяви областният управител д-р Неделчо Маринов пред директорите на училища в Стара Загора

Държавата спира с компромисите в образованието, заяви областният управител д-р Неделчо Маринов по време на работно съвещание с директорите на училищата в област Стара Загора, проведено в Регионалното управление по образование, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Пред присъстващите д-р Маринов подчерта, че „предстои ни много работа по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – и отговорността пада върху нас“.

Домакин на срещата беше Регионалното управление по образование (РУО), а модератор – началникът на РУО Милена Йолдова-Стоянова. Тя посочи, че основната цел за предстоящата учебна година е „стягане на системата и повече действие на терен“.

Йолдова съобщи, че област Стара Загора заема осмо място в страната по успех на последните Държавни зрелостни изпити. Освен това резултатите на учениците от Националното външно оценяване в 4. и 7. клас са по-високи в сравнение с предходната учебна година.

Началникът на РУО представи и новоназначените директори на училища в областта. По време на съвещанието бе обсъдено и нивото на посещаемост на учебните часове. От РУО заявиха, че ще следят липсата на посещаемост и ще търсят отговорност от директорите за нейното подобряване. Според статистиката в национален план се увеличава броят на деца със специални образователни потребности, което налага подобряване на работата с тях чрез правилно изготвяне на индивидуални учебни планове.

По време на заседанието главен инспектор Злати Дрянов, началник сектор „Превантивна и контролна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщи, че са извършени 114 проверки на учебните заведения в областта по отношение на пожарната безопасност. Констатирани са нарушения, включително блокирани евакуационни изходи, непровеждани учебни евакуации и недостатъчен брой пожарогасители.

От пожарната информираха, че предстои проект на Главна дирекция „Пожарна безопасност“ за обучение на различни целеви групи за действие при горски пожари. Обучението ще обхване три възрастови групи ученици – от 3. до 6. клас, от 7. до 9. клас и от 10. до 12. клас, като спрямо възрастта ще се провеждат теоретични и практически занятия с цел превенция и безопасно действие.

БТА припомня, че по-рано днес от община Казанлък заявиха, че всички училища и детски градини са напълно готови за новата учебна година.