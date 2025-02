Хор "Железни струни" от Разград ще участва в Панорамата на българското хорово изкуство в зала "България"

Хор "Железни струни" при Народно читалище "Развитие 1869" в Разград ще е част от концерта "Панорама на българското хорово изкуство". Хористите с диригент маестро Красен Иванов, хормайстор Полина Куманова и корепетитор Даниела Никифорова ще се включат в музикалния форум, който ще се състои на 15 февруари в камерна зала „България“ в София, съобщиха от разградското читалище.

За БТА маестро Красен Иванов обясни, че поканата е от Българския хоров съюз, който е избрал в тазгодишното издание на Панорамата своето изкуство да представят хорови формации, които през изминалата година са отпразнували значими годишнини или са завоювали престижни отличия от международни конкурси и фестивали. Освен разградския хор, който през 2024 г. година чества своята 120-годишнина, във форума ще участват смесените хорове при читалищата в Казанлък и Балчик, Академичният хор "Ангел Манолов" при НСД - София, Представителният женски хор "Лира" в Търговище и Вокален ансамбъл "Фортисимо" - Бургас.

Под диригентската палка на маестро Красен Иванов разградските хористи ще изпълнят „Ave verum corpus“ от Моцарт. В залата ще прозвучат още творбите For the Beauty of the Earth (За красотата на земята) на Джон Рътър и „Баба Минковца“ от Александър Морфов. Хоровата палитра ще бъде допълнена с композицията „Спомени“ по музика на Йосиф Цанков, чийто аранжимент е дело на маестро Красен Иванов.

Това е трето участие на „Железни струни“ в Панорамата на българското хорово изкуство, посочи диригентът на разградския хор. Той подчерта, че форумът е значимо събитие, организирано от Българския хоров съюз и участието на хора в него е висока чест.

Маестро Красен Иванов определи изминалия творчески сезон като много успешен, а по думите му предстоящият концерт в столичната зала „България“ е обещаващо начало на новия сезон. Той посочи, че изявите, за които хорът се готви през следващите месеци също не са малко. През април „Железни струни“ отново ще са част от националната инициатива „България пее“, през май на хористите им предстои участие във фестивал в Италия, а през юни хорът ще зарадва своите почитатели с концерт в Разград.