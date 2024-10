Певецът Отис Рединг ще получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата

Американският соул певец Отис Рединг ще бъде почетен посмъртно със звезда на холивудската Алея на славата, съобщи сайтът на популярната атракция.

Звездата на Рединг (1941-1967) ще бъде 2791-ата на прочутата алея в Холивуд.

На церемонията по откриването й на 4 октомври ще присъстват авторът на песни Джими Джем, рапърът Килър Майк и дъщерята на Отис Рединг - Карла Рединг Андрюс, която ще приеме звездата от името на покойния си баща.

"Холивудската търговска камара има честта да посвети звезда на легендарния Отис Рединг, чиято музика продължава да вдъхновява поколенията", каза продуцентката на церемониите Ана Мартинес.

Отис Рединг е смятан за един от най-великите певци и автори на песни в историята на американската популярна музика.

Пробивът му идва през 1962 г. с песента These Arms of Mine, която поставя началото на поредица от емблематични хитове, сред които (Sittin' On) The Dock of the Bay, I've Been Loving You Too Long, Respect и Try a Little Tenderness.

Рединг прави турнета в САЩ, Канада, Европа и Карибите и e един от най-касовите концертиращи певци по онова време. Наелектризиращите му изпълнения завладяват публиката по целия свят. Животът и кариерата му са трагично прекъснати на 10 декември 1967 г., когато загива в катастрофа с частния си самолет, докато пътува за концерт.

Посмъртно е приет в Залата на славата на авторите на песни.

Отис Рединг е носител на награди "Грами" за най-добра ритъм енд блус песен и най-добро мъжко ритъм енд блус вокално изпълнение през 1969 г., както и за цялостно творчество.