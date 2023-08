Художникът Юлиян Табаков показва от днес изложбения цикъл „Генезис“ във Варна

Юлиян Табаков показва изложбения цикъл „Генезис“ в Градска художествена галерия - Варна от днес, 9 август, до 9 септември. В последния месец експозицията му бе показанa в Пловдив, а преди това бе видяна в София, Русе, Варна, Стокхолм и Берлин, съобщават от екипа на художника.

Творбите в изложбата са създавани в последните 7 години и са представени в адаптиран вариант за различни изложбени пространства.

„Генезис“ е последната част от едноименен триптих заедно с „Мигновения” (2015) и „Портрет на умиращ Титан” (2021). Проектите са изградени от художествени серии, част от които са и „Вакуум“, обекти и видео инсталация „Вакуум“ (2022), казват организаторите на събитието.

Юлиан Табаков е визуален артист. Образованието му включва сценография в Националната художествена академия - София, изящни изкуства в ENS des Beaux-Arts - Париж и Central Saint Martins College of Art and Design - Лондон. След 2002 г. се установява в Швеция и България, където осъществява сценографски и костюмографски проекти за над 60 театрални и оперни постановки, игрални и документални филми. Илюстрира детски книги и стихосбирки, режисира художествено-документални филми. Има самостоятелни изложби и участия в колективни представяния в България, Швеция, Чехия, САЩ. Някои от най-популярните му проекти са „Три сестри” – авторски спектакъл по А. П. Чехов, пространствените инсталации „Мигновения” и „Портрет на умиращ титан” – серии фотографии и триизмерни обекти, документалният филм „Цветанка”. Сред наградите му е призът „Стивън Доханос" за рисунка „За по-зелена планета" на Society of Illustration NYC и награда „Аскеер" за костюмография на спектакъла „Идиот 2012” по Достоевски. Отличен e със „Златен век" за принос в развитието на българската култура.

/ВСР