Нощ на галериите ще се проведе в 17 културни пространства във Варна на 20 май, съобщават организаторите от Сдружение „Таляна“ и Фондация за изкуство „Йордан Петков“. Те ще посрещат посетители със свободен вход, като в някои от галериите е планирана програма с литературни четения, концерти, демонстрации. Във всеки обект на разположение на гостите е хартиена карта с описание на събитията, казват организаторите.

Изложба живопис на Нора Ампова със заглавие „Времеви портали“ се открива в 18:30 ч. в Арт галерия „Ларго“. Тя е част от програмата на предстоящия форум за съвременно изкуство „Буна“ във Варна, който започва на 24 май.

Галерия „Тереза Зиковска“ се включва в инициативата в 19:30 ч. с обща изложба „Пролетен салон“. Сред авторите в нея са Адриана Добрева, Албена Коева, Веселин Начев, Николай Янакиев, Петър Маринов, Петър Пиронков.

В Арт галерия „Папийон“ са планирани литературни четения на откъси от книгата на Елена Владова „Обикновените приключения на господин Амигов, който живее близо до морето“. Първото е в 13:00 ч., а след него авторката ще проведе открит урок по креативно писане. В галерията в 19:00 ч. ще гостува писателят Костадин Костадинов, за да представи своята книга „Ловецът на пеперуди“, получила награда „Хеликон“ за 2022 г. и номинирана за Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“.

Варненският артист Калоян Илиев - Кокимото открива в 19:00 ч. в Дома на архитекта изложба, наречена „Dürer vs Döner“. В пространството „Under One Roof“ във Варна се представя Кристина Мюзнер с експозиция „We Bloom in Waves“. Рисуване на живо ще предложат от 12:00 до 19:00 ч. графити артистите от групата „The Graffs“ в магазина на ул. „Русе“ № 33.

Два концерта ще предложи също Нощта на галериите във Варна. В „РеБонкърс“ ще гостува японският музикант Шинго Масуда, а в „Хале 3” ще свирят група „Лампа“.

Галерия „Арт Маркони“ се включва в инициативата със съботно поетично безбрежие в следобедните часове. Там може да бъде разгледана изложба живопис на Ивайло Евстатиев.

Посещенията са със свободен вход и в изложбата на икони в Арт галерия „Вива“; в „Жар арт“, където е експонирана колекцията „Полет 13“ на Емил Калоянов; в „The Bookstore“, които посрещат до полунощ с изложба на Миряна Койнова и Георги Кенаров „Пресечни линии”. В „The Center World“ в следобедните часове посетителите могат да видят дигитални творби с добавена реалност под мотото „Светът има нужда от младите“; в Бижутерско студио „Bella Sherban“ – творби на Силвия Йоновска, а в „Дзев Студио“ - да се докоснат до тъкането. В Ателие „Наири“, където има експозиция на картини и бижута, от 18:00 ч. ще има демонстрация с рисуване на бързи портрети. На ул. „Дръзки“ ще бъде подредена изложба на открито, посветена на екологията.