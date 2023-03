Видеото към песента "Careless Whisper" на Джордж Майкъл надхвърли 1 милиард гледания в Ютюб

Видеото към емблематичната песен "Careless Whisper" от 1984 г. на Джордж Майкъл, която и до ден днешен се радва на голяма популярност, премина границата от 1 милиард гледания в Ютюб, съобщи "Варайъти".

Музикалният клип към песента "Careless Whisper", която първоначално е включена в албума на "Make It Big" на дуета "Уам!" в състав Джордж Майкъл и Андрю Риджли, през 2023 г. е имал средно над 400 000 гледания дневно в Ютюб в световен мащаб, отчитат от платформата за видеосподеляне.

Официалният клип към класическото парче от 80-те години на миналия век, което Майкъл пише заедно с Риджли, е качен в Ютюб през октомври 2009 г.

"Careless Whisper", която се отличава с характерен саксофонен риф, е осмата песен от 80-те години на миналия век, чийто музикален клип се присъединява към клуба на Ютюб с милиард гледания.

Първата песен с подобно постижение е "Sweet Child O' Mine" на "Гънс ен роузис". Останалите са "Take On Me" на "А-ха", "Billie Jean" на Майкъл Джексън, "Never Gonna Give You Up" на Рик Астли, "Girls Just Want To Have Fun" на Синди Лопър, "The Final Countdown" на "Юръп" и "Every Breath You Take" на "Полис".

Оригиналният видеоклип към песента "Careless Whisper", заснет в Маями, е режисиран от Дънкан Гибинс. Гибинс преди това е режисирал видеото към хита "Wake Me Up Before You Go-Go" на "Уам!", което към момента има 427 милиона гледания в официалния канал на дуета в Ютюб.

Впоследствие клипът към "Careless Whisper" е монтиран отново, за да се добавят кадри на Джордж Майкъл, който изпълнява песента на сцена в лондонския театър "Лицеум".

Майкъл почина през 2016 г. на 53-годишна възраст. През кариерата си британският поп певец е продал над 100 милиона албума. Джордж Майкъл, чието истинско име е Йоргос Кириакос Панайоту, създава "Wham!" през 1981 г. заедно с Андрю Риджли.