Хиляди участваха в демонстрация в центъра на Прищина срещу Специалния съд за Косово в Хага

Хиляди хора участваха днес следобед в демонстрация в центъра на Прищина срещу Специалния съд за Косово в Хага, свикана от Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово (OVL-UÇK), предаде Косовското радио и телевизия.

Според организацията на ветераните Специалният съд за Косово в Хага е несправедлив към четирима бивши командири на Армията за освобождение на Косово (АОК). Протестът бе подкрепен от голям брой граждани, политици и организации през последните дни, а днес хиляди хора се стекоха в центъра на косовската столица на демонстрацията.

Делото срещу четиримата бивши командири от АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи започна на 3 април 2023 г. Те бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения.

Пред събралото се множество на централния площад „Скендербег“ в Прищина лидерът на Организацията на ветераните от АОК Хюсни Гоцати заяви, че „Специалният съд в Хага се опитва да промени наратива за войната в Косово“, като подчерта, че „ветераните от АОК няма да позволят историята да бъде променена“.

На протеста присъства и лидерът на най-голямата партия на етническите албанци в Република Северна Македония - Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети, който определи задържането на бившите командири на АОК като „несправедливо“ и подчерта, че „целта на АОК винаги е била да защитава различните общности в страната пред заплахата от геноцид“.

Лидерът на Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK), която е приемник на АОК, Мемли Красничи сподели кадри от протестното шествие в центъра на Прищина във Фейсбук, отправяйки благодарност към участниците.

Около 11 400 души, предимно етнически албанци, загинаха по време на войната, преди бомбардировките на НАТО да принудят Сърбия да изтегли войските си от Косово и да отстъпи контрола над бившата си провинция на ООН и НАТО.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията.