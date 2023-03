Breakbeat Lou и The Architect ще са специални гости на концерта на Souls Of Mischief в София

Американският диджей и продуцент Breakbeat Lou и френският бийтмейкър The Architect пристигат в компанията на хип-хоп легендите Souls Of Mischief. Те ще са техни специални гости за първия самостоятелен концерт на групата в София на 9 април в Sofia Live Club, съобщават организаторите.

От българска страна на сцената преди Souls Of Mischief ще се качат FARS - Funatic Adventures of Rhyme Sapiens.

Филип Петров-Negy и Николай Нешев-Нешев, FARS, са столично хип-хоп дуо с три албума зад гърба си, 20 години на сцената, концерти и турнета в цялата страна и две участия в Букурещ и Амстердам. Рапирали на една сцена със световни знаменитости като House of Pain, Method Man & Red Man, Mos Def, Delinquent Habits, Funkdoobiest, Lords of the Underground, Psycho Realm.

Както писа БТА, събитието е под шапката на Sofia Live Festival и е част от турнето 30 Years of 93 'til Infinity, което групата прави в Обединеното кралство и Европа през пролетта.

/ДД