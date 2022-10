Хари Стайлс - британският рекордьор в американската музикална класация

Певецът Хари Стайлс с хита си "As It Was" подобрява рекорди на класацията за сингли на американското издание "Билборд". Той вече е британският изпълнител, успял да остане за най-дълъг период от време начело на подреждането, след като е на върха в продължение на 15 непоследователни седмици.

Пилотната песен от третия му албум "Harry’s House" дебютира в чарта на 16 април т.г., но въпреки това интересът към "As It Was" не намалява.

Заемайки лидерството в категорията за най-дълъг престой на британски изпълнител начело на класацията на “Билборд” за сингли, Хари Стайлс успя да изпревари Марк Ронсън и Бруно Марс с парчето “Uptown Funk!” от 1995 г. и Елтън Джон с “Candle in the Wind” от 1997 г., останали на върха по 14 седмици. След тях е Ед Шийран с хита си “Shape of You”, запазил лидерска позиция в продължение на 12 седмици през 2017 г.

Веднага след излизането си на пазара, "As It Was" оглави чарта на “Билборд” и вече 25 седмици неизменно е в първата тройка. От дните, в които временно отстъпваше първенството, парчето бе на втора позиция в продължение на 10 седмици, както и на трета, където обаче остана само седмица и след това бързо се върна на върха, сочат данните на "Билборд".

Сингълът на Хари Стайлс е първият, успял да се задържи в топ три на подреждането на "Билборд" през цялото време след дебюта си в класацията. И по този показател британският изпълнител е рекордьор.

С 15 седмици начело "As It Was" се нарежда на четвърта позиция сред най-дълго оглавявалите чарта сингли в цялата й над 60-годишна история. Преди него са "Old Town Road" на американския рапър Лил Нас Екс, чиято доминация на върха продължи 19 седмици през 2019 г., следвана от "Despacito" (2017 г.) на пуерториканеца Луис Фонси в сътрудничество с Деди Янки и "One Sweet Day" на Марая Кери и групата "Бойс ту мен" (1995 г.), останали на върха по 16 седмици.

Британският певец, станал изключително популярен като част от групата “Уан дайрекшън”, имаше и втори сингъл, успял да се добере до челната тройка на подреждането - "Late Night Talking". Парчето обаче успя да се задържи там само седмица.

"Harry's House" съдържа 13 парчета и е третият самостоятелен албум на британеца Хари Стайлс. Той дебютира като солов изпълнител през 2017 г. с "Harry Styles", а две години по-късно издаде и "Fine Line", като и с тях превзе челните позиции в музикалните класации.

В родния британски чарт "As It Was" бе на първо място в продължение на 10 седмици.

Хари Стайлс - певец, изявяващ се напоследък и като актьор - успя да превземе и бокс-офис класацията на Северна Америка с излезлия в киносалоните филм “Не се тревожи, скъпа” на режисьорката Оливия Уайлд. Твърди се, че тя и Стайлс са заедно не само на снимачната площадка, но и в реалния живот.

Само в първия уикенд от дебюта си в северноамериканските киносалони драмата "Не се тревожи, скъпа" реализира приходи от 19,2 млн. щатски долара, което анализаторите определят като сериозен успех. Продукцията беше представена премиерно на кинофестивала във Венеция при огромен интерес, дължащ се основно на участието на Стайлс.

Той обаче не е първият музикант, който доминира едновременно в музикалните и в бокс-офис класациите на САЩ. Сред музикантите с такива постижения са Еминем, Принс, Бионсе.

През 1984 г. подобен успех реализира и Принс с хита "Purple Rain", включен в саундтрака към филма “Когато гълъбите плачат”, също оглавил по онова време бокс-офис класацията на Северна Америка.

Доста след това, през 2002 г. Еминем застана начело на музикалните класации с парчето си "Lose Yоurself" и северноамериканския бокс-офис с продукцията "Осма миля". Сингълът бе на върха на чарта на “Билборд” в продължение на 12 последователни седмици.

Певицата Бионсе пък постигна успех през 2006 г. и в двете класации - във филмовата с "Розовата пантера", а в музикалната - с парчето "Check on It."