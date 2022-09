Джаз пианистът Рамзи Луис почина на 87 години

Именитият джаз пианист Рамзи Луис, на чиято музика публиката се наслаждаваше повече от 60 години, почина на 87 години, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Луис се утвърди в джаз средите с хитове от 60-те години на миналия век като "The `In' Crowd'', "Hang on Sloopy'' и "Wade in the Water''. Пианистът и композитор е носител на три награди "Грами", има седем златни плочи. Неговото Рамзи Луис трио издава първи албум през 1956 г.

Луис е починал в съня си в понеделник в дома си в Чикаго, каза синът му Боби Луис за Асошиейтед прес. "Повечето хора, които са срещали татко, казват, че е класа. Той бе такъв до последния си дъх".