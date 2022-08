Ел Ел Кул Джей, Ники Минаж и Джак Харлоу ще водят церемонията за наградите на MTV 

Трима водещи ще има церемонията за видео музикалните награди на MTV по-късно този месец - това ще бъдат звездите на рапа Ел Ел Кул Джей, Ники Минаж и Джак Харлоу, съобщи Асошиейтед прес.

Те ще обявяват и ще връчват прочутите трофеи заедно с изпълнители като Лизо, Анита, БЛЕКПИНК, Джей Балвин, "Монескин" на 28 август в Нюарк, Ню Джърси.

Участието на повече от един водещ не е новост за церемониите за видео музикалните награди, чието първо издание бе водено от Бет Мидлър и Дан Айкройд през 1984 г. Водеща миналата година бе Доджа Кет, преди нея в ролята са влизали Арсенио Хол, Крис Рок, Кейти Пери.

Ел Ел Кул Джей е номиниран три пъти за награди и през 1991 г. спечели за най-добро рап видео с "Mama Said Knock You Out'', а през 1997 г. получи наградата на името на Майкъл Джексън.

Минаж е номинирана и печелила пет пъти видео музикална награда на MTV и тази година е номинирана за най-добро хип-хоп видео.

Харлоу, номиниран през 2020 г. за песен на лятото с "Whats Poppin'' тази година е с най-много номинации - в седем категории, включително за артист на годината и видео на годината. Лил Нас Екс и Кендрик Ламар също тази година са с по седем номинации за наградите.

Почитателите могат да гласуват онлайн до петък за любимите си изпълнители в 22 категории. Номинациите за група на годината и песен на лятото ще бъдат обявени в петък. Гласуването за най-добър нов артист ще е активно до церемонията.