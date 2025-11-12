По покана на чл.-кор. доц. Кирил Карталов у нас пристига Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала

По покана на член-кореспондента на Папския комитет за исторически науки доц. д.н. Кирил Карталов у нас пристига Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала. Днес, 12 ноември, от 17:30 ч. в зала "Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН) гостът ще изнесе Lectio Magistralis на тема "Мирът на Земята - дълбоко стремление на човешките същества от всички времена", съобщиха организаторите.

Според тях "приветствия ще отправят председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева, апостолическият нунций в България и Република Северна Македония архиепископ Лучано Суриани, и председателят на Епископската конференция на Католическата църква в България епископ Петко Вълов".

В събитието ще участват също проф. емеритус д.н. Веселин Петров (Институт по философия и социология при БАН), проф. д-р Румяна Христиди (ръководител на специалността "Хебраистика" в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски") и д-р Димитър Михайлов (посланик със специални поръчения по религиозните въпроси, Министерство на външните работи).

"Посещението на толкова високопоставен духовник и дипломат, идващ от една от най-горещите точки на конфликти, отдаден на каузата на мира и справедливостта, е признание не само за труда на доц. д.н. Кирил Карталов и на авторитета на Българската академия на науките, но и за България като страна на мира и толерантността, подкрепяща мирното разрешаване на конфликти", отбелязват организаторите.

Както писа БТА, Камино е идея за поклонничество, което до ден днешен, ходейки пеша по тези пътища, създава чувството на освобождаване. Трудно е да се говори за друга поклонническа дестинация с такава сила, каквато е освобождаването след извървяно Камино. Това каза през март тази година Кирил Карталов на премиерата на книгата си „Цветята на нациите. Пилигрими по Камино де Сантяго“. Модератор на събитието беше генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

Кирил Карталов е доктор на науките по философия на Българската академия на науките и доктор по политики и институции на Миланския католически университет. Доцент е в ИФС-БАН. Преподавател е по културна дипломация и папска дипломация към Католическия университет на Светото сърце и член-кореспондент на Папския комитет за исторически науки във Ватикана.

Кирил Карталов е автор и съставител е на трудове в областта на дипломацията и международните отношения, между които са книгите: The Quest for Peace. Celebrating Pacem in Terris and its legacy, sixty years later, Identità europea e radici cristiane, „Трансформации на политиката: от двадесетото столетие до глобалната епоха“, „Архиепископ Ронкали и неговата апостолическа мисия в България“, „Папска дипломация“ и други.