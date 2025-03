Камино е идея за поклонничество, което създава чувството на освобождаване, каза Кирил Карталов

Камино е идея за поклонничество, което до ден днешен, ходейки пеша по тези пътища, създава чувството на освобождаване. Трудно е да се говори за друга поклонническа дестинация с такава сила, каквато е освобождаването след извървяно Камино. Това каза Кирил Карталов на премиерата на книгата си „Цветята на нациите. Пилигрими по Камино де Сантяго“ тази вечер. Модератор на събитието беше генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев.

Смисълът на моето Камино и на това да има вече две книги – една на български и една в оригинал, на италиански - е да подредя моите мисли, които се явяваха в самото движение, каза Карталов. „Успях да измина всички маршрути, които са на испанската територия. Те са около 14. И усещането не е просто за навъртян километраж, а по-скоро за различен поглед в различна териториална структура, каквито са Северна, Южна, Централна Испания. Защото Испания е една изключително важна държава“, обясни той.

Според него, когато човек реши да се откаже от временното си удобство и да тръгне по един такъв път, преди всичко трябва да бъде подготвен за това, което го очаква. Подготовката идва от осмислянето на мястото, до което води Камино, а това е мощите на св. Яков – един от големите апостоли, посочи авторът на „Цветята на нациите“.

Кирил Карталов обясни, че е работил пет години по създаването на книгата, която е базирана на архивни документи и „на лични опити за прочит не само на документите, но и на собственото отношение по темата“.

Авторът разказа, че „цветето на нациите“ е израз, който е намерил в документ, съхранен в архива на катедралата в Сантяго де Компостела. „Документ от 11-ти век, който всъщност показва черно на бяло как тогава хората, които са тръгвали по Камино, са били назовавани като „цвете на нациите“. Тоест, най-доброто, което една нация дава, за да може да се усети именно тази идентичност, мултикултурна като отношение между отделните нации“, посочи авторът. Допълни, че според него истинското Камино се усеща и изцяло възприема пеш: „Няма друг вариант. Другото е разходка, другото е удоволствие“.

Карталов цитира статистика от сайта на катедралата, според която между 600 и 800 българи на година изминават Камино. „От 2012 г., когато отново Камино де Сантяго вече става по-масово, тъй като има различни нюанси цялата история на Камино, когато са били са 200 души, след пандемията до ден днешен има една възходяща градация до към 800, почти 1000 души. Тоест, има голям интерес в България“, обясни той.

Кирил Вълчев обясни, че една от причините да е водещ на представянето на книгата на Кирил Карталов е лична – той самият е ходил по Камино. „Втората е в институционалното ми качество, защото аз съм генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), на националната информационна агенция на България. А БТА носи огромната отговорност всеки ден, чрез новините, които събира от света и публикува да позволява на българина да пътува и така да се сравнява с другите“, отбеляза той.

Вълчев коментира, че авторът на „Цветята на нациите“ има голямо присъствие в българския духовен живот. „Само преди няколко месеца - година представихме в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ друга книга, в която той беше събрал „Камино в поезия“ - шест галисийски песни на поета Лорка и творби на художника Салвадор Дали. И двете книги носят много важно послание в нашите дни - посланието за мир, което, впрочем, е посланието, което носят пилигримите, докато вървят по Камино. И после са длъжни да разнесат това послание ..., защото пътят не свършва със стигането“, каза генералният директор на БТА.

По думите му пътят Камино събира в едно всичко, което хората знаят от живота. Всъщност, благодарение на Кирил Карталов, ние виждаме, че България абсолютно достойно може да се съизмерва с най-доброто в света, посочи Кирил Вълчев.

„Интересният въпрос е кое е българското Камино. На мен много би ми се искало пътят по стъпките на мощите на св. Иван Рилски, покровител на българския народ, пътят на тяхното връщане от Търново в Рилския манастир, да следва този образец на Камино в Западна Европа“, каза генералният директор на БТА. „Този път е благороден и има да се върви много след нас“, допълни Кирил Карталов. Според него обаче не може да бъде съпоставен исторически с Камино.

Книгата на Кирил Карталов е учебник по пилигримство и трябва да се чете внимателно - това е сериозен научен труд, каза по време на събитието проф. Надежда Сталянова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя посочи, че три пъти е ходила на Камино.

„Когато ходих по пътя, много търсих такава книга – сериозна, историческа, научна, която да даде повече информация за това какво е било пилигримството през вековете, как се е променяло, каква е била идеята на пилигримството, на църквата, на опрощението на греховете. И нямаше такава книга", отбеляза проф. Сталянова. "На първото ми Камино много търсих, търсих в интернет на всякакви езици. Сега, когато се върнах от третото Камино, също седнах и прочетох наистина учебник по пилигримство. И Камино изобщо не е само това, което ходим ние в 21-ви век. Аз на всички препоръчвам книгата, защото едни са били пилигримите в 11-ти и 12-ти век". Според нея е много интересно за жените да разберат кога е могло да бъдат пилигрими, кога не, как човек се откъсва от семейните си задължения по време на Средновековието и тръгва.

Представянето на „Цветята на нациите“ бе открито от Христо Блажев от „Сиела“. „Има много книги, които мога да нарека „шумни книги“. Те са бързи книги“, каза той. По думите на Блажев такива книги се правят бързо, но също така и бързо се забравят. По-рядко в нашия бизнес има едни други книги, които са „тихи книги“, обясни той. Допълни, че това са три или четири книги, които дават цвят, вкус и смисъл на годината. Горд съм, че тази книга е тиха, кротка, каза Христо Блажев за тома на Кирил Карталов.

На събитието тази вечер присъстваха съветникът на президента по култура Пламен Славов, директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова, посланикът на Испания в България Мигел Алонсо Берио, маестро Валентин Стамов и др.

Кирил Карталов е доктор на науките по философия на Българската академия на науките и доктор по политики и институции на Миланския католически университет. Доцент е в ИФС-БАН. Преподавател е по културна дипломация и папска дипломация към Католическия университет на Светото сърце и член-кореспондент на Папския комитет за исторически науки във Ватикана.

Кирил Карталов е автор и съставител е на трудове в областта на дипломацията и международните отношения, между които са книгите The Quest for Peace. Celebrating Pacem in Terris and its legacy, sixty years later, Identità europea e radici cristiane, „Трансформации на политиката: от двадесетото столетие до глобалната епоха“, „Архиепископ Ронкали и неговата апостолическа мисия в България“, „Папска дипломация“ и др.