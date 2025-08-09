Подробно търсене
Трима души бяха ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, съобщи полицията

Анелия Пенкова
Площадът "Таймс Скуеър" в Ню Йорк (Binyan Studios via AP)
Ню Йорк,  
09.08.2025 14:46
 (БТА)

Трима души бяха простреляни и ранени на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, съобщи Ройтерс, като се позова на полицията в града. 

Ранени са 18-годишно момиче, 19-годишно момче и 65-годишен мъж, като и тримата са откарани в болница и са в стабилно състояние, каза говорител на нюйоркската полиция. Органите на реда добавиха, че са задържали момче на 17 години и че са иззели огнестрелно оръжие. 

Стрелбата е открита около 01:20 часа местно време, като преди нея е имало вербален сблъсък с една от жертвите, добави полицията. Тя каза още, че не се знае дали към този момент тя и стрелецът са се познавали. 

Масовите стрелби са сравнително обичайно явление в САЩ, където оръжията са широко достъпни, отбелязва Ройтерс.

Случаят, разиграл се на едно от най-известните за туристи места в Ню Йорк, следва стрелба през юли в офис сграда в Манхатън, при която загинаха четирима души – един от тях бе високопоставен директор в корпорацията "Блекрок" а друг бе местен полицай.

От началото на годината в града е имало рекордно малко стрелби и жертви, се казва в изявление на полицията от 4 август. 

Престъпността е сред ключовите теми преди избори в най-големия американски град, където през ноември предстои вот за кмет.

