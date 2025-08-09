Първото треньорско уволнение в efbet Лига е факт, ПФК Монтана и Танчо Калпаков се разделиха

Новакът в Първа лига ПФК Монтана се раздели със старши треньора Танчо Калпаков след вчерашното домакинско равенство 0:0 с Ботев (Враца), съобщиха от клуба днес.

След четири кръга отборът на Монтана има две точки, постигнати от равенствата с Локомотив (Пловдив) във 2-ия кръг 1:1 и вчерашното 0:0 със съседите от Враца. В гостуванията си в София обаче те паднаха с 0:5 от Левски и с 0:3 от Локомотив (София), като около 20 минути играха с човек повече, но пак не успяха да създадат кой знае какво напрежение за вратата на домакините. Вчерашният мач с врачани обаче показа, че отборът трябва да се радва на точката, тъй като вратарят им Васил Симеонов се превърне в герой, спасявайки дупа и още няколко сериозни положения. В 5-ия кръг за отбора има нова визита в София – този път на ЦСКА 1948.

"Под негово ръководство нашият отбор постигна нещо историческо – изкачването от Втора лига в Първа лига на българския футбол. Благодарим му за професионализма, отдадеността и всеотдайността, които показа във всеки мач и тренировка. Желаем му успех в бъдещите предизвикателства!", се казва в становището на клуба, публикувано на официалната страница. Калпаков е и първият треньор през новия сезон 2025/26, който се разделя с поста си.