В две села в община Нова Загора има режим на водата

Проблемите с водоснабдяването в община Нова Загора остават сериозни, особено в малките села, каза в интервю за БТА кметът Галя Захариева. Най-големият проблем е остарелият магистрален водопровод от помпена станция Червенаково, който захранва 12 села в южната част на общината.

„Почти няма седмица без авария по този водопровод“, посочи Захариева и добави, че въпреки срещите с ръководството на ВиК - Сливен и поетите ангажименти за изготвяне на проект за реконструкция, към момента няма яснота дали такъв проект е внесен или финансиран.

Кметът подчерта, че водните ресурси намаляват, а водопроводната мрежа е силно амортизирана, което затруднява нормалното водоснабдяване на населените места.

Общината е предприела предпроектни проучвания и е подала искания към държавната инвестиционна програма за проектиране и изграждане на нови водопроводи и ремонти, като основен акцент са селата Стоил войвода, Асеновец, Кортен, Радево, Еленово, Езеро и Любенова Махала. Предстои и ремонт на водопроводната мрежа на улица „Раковски“ в Нова Загора.

В момента режим на водоснабдяване има в селата Новоселец и Пет могили, които се захранват от ВиК - Стара Загора – с 12-часово водоподаване и 12-часово спиране.

„Въпреки това, аварии има навсякъде, а наличните два екипа на ВиК не могат да реагират адекватно на няколко повредни сигнала за кратък период“, коментира Захариева. Тя призовава за разбиране към институциите, но подчертава и правото на хората да имат достъп до вода, особено при настоящите горещини.