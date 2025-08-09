В Гьозтепе се надяват до дни да продадат бразилската си звезда Ромуло Кардозо на германския РБ Лайпциг за заместник на Бенямин Шешко

Турският елитен клуб Гьозтепе (Измир), чийто треньор е българинът Станимир Стоилов, утре ще започне участието си в турската Суперлига с гостуване на Ризеспор, но също така в офисите броят дните и до официализирането на трансфера на голямата им звезда Ромуло Кардозо, съобщава sonkaleizmir.com.

Президентът на клуба Расмус Анкерсен и управителният съвет на фирмата-собственик "Спорт Рипъблик" са пред подпис с клуба от Бундеслигата РБ Лайпциг, който по-рано днес продаде официално продаде словенския таран Бенямин Шешко на Манчестър Юнайтед.

"Спорт Рипъблик" иска сума от германците, която надхвърля 20 милиона евро. Дали обаче ще се случи или не, не е ясно, но е факт, че РБ Лайпциг до момента е предложил най-високата сума. Имало е оферта от Фулъм на стойност 16 милиона евро и бонуси, но предложението на клуба от Лондон е било отклонено. Отделно от това, компанията иска да издейства заплата на играча от поне 15 милиона евро. Но тъй като първенствата скоро ще започнат, а доста отбори са попълнили редиците си, "Спорт Рипъблик" ще приеме каквато и да е сума от РБ Лайпциг, след като и за момента тя е най-високата, прогнозира още турският вестник.

Нормално, очакващият трансфер в Германия бразилски голмайстор не играе в контролните мачове на Гьозтепе, няма да бъде в групата и за утрешното гостуване в Ризе, но тренира редовно и на пълни обороти. Той дойде в Измир по средата на сезон 2023/24, когато Стоилов пое отбора и го вкарва от Първа в Суперлигата за сумата от 2,5 милиона евро от Атлетико Паранаензе в родината си Бразилия. Но се адаптира бързо в турския футбол и миналата година вкара 13 попадения в елита на страната, повечето от които донесоха реални точки на тима.

През новата кампания Станимир Стоилов има на разположение четирима централни нападатели, с които да строи атаката си, трима от които са бразилци. Очакванията са 26-годишният Жандерсон и 23-годишният Жуан да са основни фигури, а Емерсон и Ибрахим Сабра да са с периферни функции.