Подробно търсене

Германският РБ Лайпциг е близо до привличането бразилския нападател Ромуло от турския Гьозтепе

Ива Кръстева
Германският РБ Лайпциг е близо до привличането бразилския нападател Ромуло от турския Гьозтепе
Германският РБ Лайпциг е близо до привличането бразилския нападател Ромуло от турския Гьозтепе
снимка: AP Photo/Jorge Saenz
Лайпциг,  
13.08.2025 15:45
 (БТА)

Германският РБ Лайпциг е близо до привличането бразилския нападател Ромуло от турския Гьозтепе, който е воден от българския треньор Станимир Стоилов, съобщава ДПА.

Според медиите в страната, РБ Лайпциг вече е постигнал споразумение с играча и липсва само сделка с клуба му. Очаква се бразилецът да премине медицински прегледи тази седмица, а трансферната сума ще бъде около 20 милиона евро.

Миналия сезон Ромуло отбеляза 13 гола и направи 9 асистенции в 29 мача в турската Суперлига.

Според германските медии, РБ Лайпциг води преговори с нападателя на Уулвърхамптън Фабио Силва, а наскоро се появиха спекулации за завръщането на Кристофър Нкунку, който в момента е в Челси. 

/ИК/

Свързани новини

09.08.2025 15:06

В Гьозтепе се надяват до дни да продадат бразилската си звезда Ромуло Кардозо на германския РБ Лайпциг за заместник на Бенямин Шешко

Турският елитен клуб Гьозтепе (Измир), чийто треньор е българинът Станимир Стоилов, утре ще започне участието си в турската Суперлига с гостуване на Ризеспор, но също така в офисите броят дните и до официализирането на трансфера на голямата им
15.07.2025 18:39

Станимир Стоилов иска поне две нови попълнения в Гьозтепе до края на лятото, нито един от отбора му не можел да играе на две позиции

Българският старши треньор на турския Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов е категоричен, че селекцията в отбора не е приключила и той има както визия в тази посока, така и преценка за състава. Пред журналистите, които са с отбора на лагера в Блед

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:09 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация