Германският РБ Лайпциг е близо до привличането бразилския нападател Ромуло от турския Гьозтепе, който е воден от българския треньор Станимир Стоилов, съобщава ДПА.

Според медиите в страната, РБ Лайпциг вече е постигнал споразумение с играча и липсва само сделка с клуба му. Очаква се бразилецът да премине медицински прегледи тази седмица, а трансферната сума ще бъде около 20 милиона евро.

Миналия сезон Ромуло отбеляза 13 гола и направи 9 асистенции в 29 мача в турската Суперлига.

Според германските медии, РБ Лайпциг води преговори с нападателя на Уулвърхамптън Фабио Силва, а наскоро се появиха спекулации за завръщането на Кристофър Нкунку, който в момента е в Челси.