Производители от Югоизточна България събра четвъртото фермерско-занаятчийско изложение в Ямбол. Щандовете с родна продукция са разположени на пл. "Освобождение" пред Безистена в областния център. Предлагат се сезонни плодове и зеленчуци, месни, млечни и пчелни продукти, мед, лавандула и билки, занаятчийски изделия.

Според Валентин Котов от Сливен, фермерските изложения предлагат лесен достъп на хората до качествена българска продукция, която не винаги може да бъде открита в големите търговски вериги. Той отглежда около 150 декара с овощни насаждения и участва за четвърти път в изложението в Ямбол, като днес на щанда му се предлагат праскови.

"Трябва да има такива изложения, за да може да се представят местните продукти, разбира се и на по-добри цени, защото са директно от производителя, заяви управителят на фирма "Български йогурт" Петър Личев.

Все повече хората избират натурални продукти и козметика, с грижа за своето здраве, коментира Антонина Велчева, която с майка си и сестра си изработва сапуни и свещи с естествени съставки и билки. Според нея най-ценното в изложенията е директната връзка "производител – потребител".

Изложението се организира веднъж в месеца от Фондация "Ямбол - вкус и традиции", съвместно с Ямболската търговско-промишлена палата и Община Ямбол. То надгражда традиционния фермерски базар, който се провежда в града вече трета година всеки последен четвъртък от месеца.

Основната идея е да се съкрати пътя на родната продукция на принципа "от фермата до трапезата", както и дистанцията "производител – потребител", коментира председателят на Фондация "Ямбол – вкус и традиции" Антоанета Събева. По думите ѝ с всяко следващо издание на изложението, броят на участващите производители расте. "Нашата основна кауза е на българската трапеза да присъстват български продукти", подчерта тя.