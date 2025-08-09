Пожарът край 86-и км на магистрала "Тракия" се разгоря отново, в посока Бургас движението се осъществява само в изпреварващата лента

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Пожар на АМ "Тракия", Снимка: ОДМВР Пазарджик
Пазарджик ,  
09.08.2025 15:24
 (БТА)

Пожарът край 86-ия км на автомагистрала "Тракия" се разгоря отново в едната си част и приближи мантинелата. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Движението в посока Бургас отново е ограничено само в изпреварващата лента. На място е изпратен още един противопожарен екип и в момента три пожарни овладяват огъня, който гори в сухи треви и стърнища. 

По-рано днес заради опасност от задимяване в резултат от пожара движението бе временно пренасочено само в едната лента


 
 
 

Към 15:40 на 09.08.2025 Новините от днес

