Инициативата „Младите за Тунджа“ организират в едноименната община по повод Международния ден на младежта – 12 август. В седмицата от 11 до 17 август младите хора са поканени да организират събитие, което да насърчава доброволчеството, творчеството, културата или грижата за общността. Това обявиха от Община Тунджа на своята официална страница във фейсбук.

Целта е да се даде възможност на младите хора от всички 44 села, от които е съставена общината, да бъдат активни, вдъхновени и свързани чрез съвместни действия. Всяка тяхна инициатива трябва да бъде заснета с максимум до 10 снимки, които да се изпратят до Община Тунджа на имейл press.tundzha@gmail.com до 18 август, посочват от администрацията.

Всички реализирани инициативи ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Община Тунджа, като трите с най-много харесвания ще бъдат официално наградени по време на предстоящия Международен младежки фестивал в село Безмер. Всички останали участници също ще бъдат отличени с грамоти за своя принос.

По повод Международния ден на младежта Община Тунджа обяви и още една нова инициатива. Под мотото „Младежки гласове от Тунджа“ кампанията цели да събере мненията, мечтите и визиите на младите хора от всички населени места в общината чрез кратки видеа.

От 12 години насам през септември местната управа организира и традиционния младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации“ в село Безмер. Всяка година събитието събира стотици млади хора, не само местни, а и от побратимените на Тунджа общини - Болград в Украйна и Домоку в Гърция.