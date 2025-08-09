Очаква се втори хеликоптер да се включи е гасенето на пожара край Сунгурларе, единият военен вече е на терен

Очаква се втори хеликоптер да да пристигне край Сунгурларе, който да се включи в гасенето на големия пожар в района, съобщиха от пресцентъра на общината. Един военен хеликоптер вече е на терен, добавиха оттам.

БТА припомня, че заради пожара четиридесет души са евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци. Огънят застрашава обектите на "Винекс Славянци".

Кметът е свикал кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра.

По данни на огнеборците, "Шато Зеланос" вероятно няма да може да бъде спасено.

На място работят девет противопожарни екипа, а в гасенето участват и доброволци.

Пожарът е тръгнал вчера от село Балабанчево, община Сунгурларе.