Основен ремонт и подмяна на кухненското оборудване се извршва в детската градина в Белоградик

В детската градина в Белоградчик се извършва основен ремонт и подмяна на оборудването в кухненския блок. Това съобщиха от общинската администрация в отговор на питане на БТА.

Със собвени бюджетни средства на детското заведение са монтирани допълнителни контакти и нови осветителни тела, като частично са подменени електрозахранващи кабели. Предвидени са още поставяне на противоплъзгащ гранитогрес на пода, облицоване на стените с нови фаянсови плочки, подмяна на сифони и други. За кухнята ще бъдат закупени нови шкафове, съдомиялна машина, нов стерилизатор и професионална готварска печка.

Ремонтът на кухненския блок е наложителен, защото се приготвя топла, здравословна и разнообразна храна не само за децата, посещаващи детската градина. Тук се приготвя и менюто за млечната кухня, от което се възползват родители на деца от една до три годишна възраст, както и социалната кухня за деца до 3 години, поясни за БТА директорът на детското заведение Пламенка Микова. След строително-ремонтните дейности ще се създадат много добри условия да се готви качествена храна, отговаряща на възрастовите особености на детския организъм, както и на нормативните изисквания, допълни тя.

Съгласно информацията от Община Белоградчик в Средно училище „Христо Ботев” се ремонтират три класни стаи. По проект предстои изграждането на STEM център, който трябва да бъде реализиран преди началото на новата учебна година.

От общинската администрация отбелязаха още, че през първата половина на септември ще бъде освежена хоризонталната маркировка на пешеходните пътеки, както и ще бъдат ревизирани пътните знаци в близост до образователните институции.