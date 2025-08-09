Община Берковица ще отбележи своя празник Рождество на пресвета Богородица с разнообразна програма

С разнообразна програма тази година Община Берковица ще отбележи своя празник Рождество на пресвета Богородица в периода от 5 до 8 септември, съобщиха от местната администрация.

В програмата е предвиден фестивал на духовата музика, по време на който ще има концерти на духови оркестри от различни краища на страната, фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“ с участието на повече от 500 певци и танцьори от страната и от чужбина, турнири по тенис на корт и по ръгби, изложение „Произведено в Берковица“, награждаване на деца с изявени дарби от общината, представяне на книга. В деня на самия празник на 8 септември ще има празничен водосвет и концерт на Николина Чакардъкова. Всяка от останалите вечери също ще има концерти на гостуващи изпълнители, сред които ще са рокгрупите „Тангра“ и „Епизод“.

От Община Берковица заявиха за БТА, че всяка година празникът на града се отбелязва с различни прояви, като някои от тях като фестивалът на духовата музика и фолклорният фестивал вече се утвърждават като традиционни.