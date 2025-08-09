Млад талант на Байерн с контузия в левия глезен, ще отсъства от терена за неизвестен период от време

Подробно търсене

Паул Ванер (в ляво) по време на мача с Хайденхайм от първенството на Бундеслригата. Снимка: Harry Langer/dpa via AP
Мюнхен,  
09.08.2025 16:58
 (БТА)

Младият полузащитник на Байерн (Мюнхен)  Паул Ванер ще отсъства от терена за "неустановен все още период от време" поради контузия, съобщиха германските шампиони днес.

19-годишният футболист е получил увреждане на връзки на левия глезен, като за момента не се очаква сериозен проблем. Травмата е дошла по време на мача с Тотнъм вчера за "Телеком къп", която Байерн спечели с 4:0.

Ванер е продукт на Академията на Байерн, от региона на Мюнхен е и много фенове виждат доста сходни черти с Томас Мюлер, който напусна това лято в посока американската Мейджър-лига. След две години и половина под наем на различни места, младокът се надява най-после да заеме място в основната група и дори да даиграе, най-вече при липсата на Джамал Мусияла. Основната му позиция е зад нападателя, но може да играе и на крилото, както и като типичен централен халф.

Договорът му с Байерн е до юни 2027-а година, а Вердер (Бремен) и Борусия (Мьонхенгладбах) открито се поинтересуваха от него и дори са влезли в контакти с агентите му, пише ДПА.

