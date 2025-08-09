Млад талант на Байерн с контузия в левия глезен, ще отсъства от терена за неизвестен период от време

site.btaМлад талант на Байерн с контузия в левия глезен, ще отсъства от терена за неизвестен период от време
Младият полузащитник на Байерн (Мюнхен) Паул Ванер ще отсъства от терена за "неустановен все още период от време" поради контузия, съобщиха германските шампиони днес.
19-годишният футболист е получил увреждане на връзки на левия глезен, като за момента не се очаква сериозен проблем. Травмата е дошла по време на мача с Тотнъм вчера за "Телеком къп", която Байерн спечели с 4:0.
Ванер е продукт на Академията на Байерн, от региона на Мюнхен е и много фенове виждат доста сходни черти с Томас Мюлер, който напусна това лято в посока американската Мейджър-лига. След две години и половина под наем на различни места, младокът се надява най-после да заеме място в основната група и дори да даиграе, най-вече при липсата на Джамал Мусияла. Основната му позиция е зад нападателя, но може да играе и на крилото, както и като типичен централен халф.
Договорът му с Байерн е до юни 2027-а година, а Вердер (Бремен) и Борусия (Мьонхенгладбах) открито се поинтересуваха от него и дори са влезли в контакти с агентите му, пише ДПА.
