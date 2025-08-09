Община Нова Загора организира съвместна среща с EVN и пожарната за превенция на пожари

В края на август Община Нова Загора планира да проведе широка среща с представители на електропреносното дружество EVN и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщи кметът Галя Захариева в интервю за БТА.

През седмицата кметът настоя за спешна проверка на електропреносната мрежа, защото сред причините за пожарите са искри от провиснали кабели и сухи треви в необитаеми частни имоти.

Целта е да бъде организирана съвместна акция по прочистване на дървета в малките населени места и едновременно с това да се извършат профилактични дейности по електроразпределителната мрежа.

„Имаме 31 села и възможностите ни са ограничени, затова ще направим график за съвместни действия, при който нашите служители с вишка ще режат дърветата, а екипите на EVN ще извършват необходимите ремонти и профилактика на мрежата“, обясни Захариева.

Кметът подчерта, че въпреки разбирането и подкрепата от институциите, средствата за превантивни дейности са недостатъчни, а проблемите – многобройни. Особено труден остава въпросът с грижата за частните имоти, чиято неглижирана поддръжка често е причина за възникване на пожари в населените места.

За момента има десет села с пострадали земеделски площи и постройки, но без пострадали хора. В село Любенец е почти изгоряла необитаема къща, а в Омарчево са нанесени щети на стопански сгради. Засегнати от пожарите жилищни имоти, които да наложат изселване на хора, няма.

„Кметовете на населените места са в постоянен контакт с жителите и заедно с пожарната и полицията поддържат готовност за бърза реакция“, добави Захариева. Тя апелира за повишена бдителност и отговорност от страна на гражданите, особено през горещия месец август.