Девет са свободните работни места за специалисти с висше образование, обявени в Бюрото по труда в Дупница

Девет са свободните работни места за специалисти с висше образование в Бюрото по труда в Дупница, съобщиха оттам. Търсят се лекари, медицински сестри, лаборант. Сред търсените специалисти са и помощник-директор учебно-производствена дейност и директор.

Свободните работни места за специалисти със средно и по-ниско образование са 30. Търсят се електромонтьори, оператор въвеждане на данни, шивачи, машинен оператор обувно производство. Свободни места има за сервитьор, заварчици, шофьор на тежкотоварен автомобил, оператор пътно-строителни машини/фадромист.

Филиалът на дирекцията в Сапарева баня не предлага места за специалисти с висше образование. Там се търсят администратор за хотел, помощници в кухня, камериери, сервитьори.

Филиалът на Бюрото по труда в Бобов дол предлага пет свободни места за специалисти с висше образование. Търсят се учители - теоретично обучение, английски език, технология и предприемачество, както и изобразително изкуство. Търсят се още кинезитерапевт и социален работник за хора с увреждания и социални услуги.

Единайсет са свободните работни места за специалисти със средно и по-ниско образование, като се търсят автомонтьор, техник електротехника на автомобилния транспорт. Сред свободните работни места са и такива за автомонтьори, електрозаварчици и др.

Филиалът в Кочериново набира специалисти със средно и по-ниско образование – сред тях са сервитьор, камериер, готвач, машинни оператори.

Свободните работни места по проект "Младежка заетост", обявени от Бюрото по труда в Дупница са за общ работник, продавач-консултант, консултант (промотьор) продажби, сервитьори. Търси се и ветеринарен лекар с висше образование.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.



