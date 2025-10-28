Общинските съветници в Крумовград гласуваха актуализация на годишния бюджет

Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2025 година гласуваха на днешното си заседание общинските съветници в Крумовград. Те са във връзка с приключването на бюджетната година и усвояване на целевите капиталови разходи.

След провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки и сключени с изпълнителите договори остават по обекти общо 51 642 лева, бе обявено на заседанието. Гласуваното предложение бе тези целеви средства да бъдат насочени към обект „Детски развлекателен център с кафе – сладкарница“, а обектите, за които са били предвидени като източник на финансиране и чието изпълнение няма да приключи до края на годината, да бъдат финансирани със собствени бюджетни средства.

Промените предвиждат също Общината да осигури временен безлихвен заем от временно свободните средства по бюджета ѝ за три конкретни проекта, чието изпълнение ще приключи до края на годината. Общият размер за тях е 1 420 000 лева, а условието е да не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности за срок до възстановяването на средствата. Трите обекта касаят въвеждането на мерки за енергийна ефективност в Дома за стари хора в Крумовград, повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в населени места в общината, както и удължаването до края на януари 2026 г. на проект „Топъл обяд“.

Гласувано бе временният безлихвен заем да бъде възстановен по бюджетната сметка на общината след възстановяване на разходите по проектите от управляващите органи.