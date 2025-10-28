Баритонът Кирил Манолов ще изпълни ролята на Риголето в едноименната опера на Верди на сцената на Държавна опера – Стара Загора

Баритонът Кирил Манолов ще се превъплъти този петък, 31 октомври, в ролята на Риголето в едноименната опера от Верди на сцената на Държавна опера – Стара Загора. Това става ясно от програмата с предстоящи събития на културната институция, публикувана на официалния ѝ сайт.

Оттам съобщават още, че зрителите ще могат да се насладят на изпълненията на Симона Кодева в ролята на Джилда, Рейналдо Дроз като Херцога на Мантуа, Даниела Дякова като Мадалена, Ивайло Джуров в ролята на Спарафучиле, Стоян Буюклиев като Борса и Александър Марулев като Монтероне.

В спектакъла ще участват още хорът и оркестърът на Държавна опера – Стара Загора. Хормайстори са Младен Станев и Стефания Русева, а концертмайстор – Паулина Захариева.

Диригент на представлението ще бъде маестро Владимир Бошнаков. За БТА той посочи, че именно с операта „Риголето“ от Верди Държавна опера – Стара Загора ще открие „Новогодишния музикален фестивал“ в Националния дворец на културата на 17 декември.

Припомняме, че „Риголето“ беше първата премиера в юбилейната за Старозагорската опера 2025 година. Сценичната реализация е дело на световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, на оперния режисьор Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, който е автор на костюмите и сценографията.

В Стара Загора „Риголето” е поставена за първи път през юни 1934 година. .