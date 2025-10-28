Пари Сен Жермен с рекордни приходи от 837 милиона евро

Актуалният носител на трофея в Шампионска лига Пари Сен Жермен отчете рекордни приходи през сезон 2024-2025 от 837 милиона евро, обявиха от клуба във финансовия си отчет.

ПСЖ надмина предишния си рекорд на приходи от 806 милиона евро.

Клубът от френската Лига 1 генерира 367 милиона евро търговски приходи и 175 милиона евро от приходи от домакинските мачове, като билетите за „Парк де Пренс“ бяха разпродадени за 170 поредни мача.

Сезон 2024-2025 беше един от най-запомнящите се, тъй като ПСЖ спечели първата си титла в Шампионската лига, плюс титлата от Лига 1, Купата на Франция и Трофея на шампиона, преди да загуби на финала на Световното клубно първенство.

"Това представяне показва зрялостта на проекта след пристигането на основния му акционер QSI и потвърждава стабилността на икономическия модел на клуба, който сега е сред най-успешните в света“, се казва в изявление на ПСЖ.

Qatar Sports Investments пое клуба през 2011 г.

Приходите от Световното клубно първенство до четвъртфиналите бяха включени във финансовия отчет за този сезон, докато по-късните етапи ще бъдат отразени в резултатите за следващата година.

Въпреки рекордните приходи, ПСЖ регистрира годишна загуба, въпреки че клубът не разкри дефицита. Миналия сезон ПСЖ отчете загуба от приблизително 60 милиона евро.