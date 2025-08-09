Отборът на Ню Инглънд Пейтриътс откри бронзова статуя на бившия куотърбек Том Брейди, за да почетат легендарния играч, "чието две десетилетие царуване превърна Ню Инглънд в епицентър на футболните постижения", предава ДПА.

3,65-метровата статуя се намира пред входа на стадион "Жилет". Това е първи път, когато отборът прави статуя на свои играч.

Статуята беше открита преди предсезонния мач срещу Вашингтон Командърс, който "патриотите" спечелиха с 48-18. Брейди присъстваше на церемонията по откриването.

"Чувствам се изключително поласкан, дълбоко благодарен и, ако трябва да бъда честен, някак стар. Също така съм малко изненадан, защото обикновено не ти правят статуя, докато не си наистина възрастен", пошегува се той.

Брейди е един от най-успешните играчи в лигата и изведе "патриотите" до шест титли от Супербоул. Той спечели седми Супербоул с Тампа Бей Бънканиърс.

Американецът сложи край на кариерата си през февруари 2023-а и от миналата година е коментатор за телевизионния оператор Fox Sports по време на мачовете от НФЛ.