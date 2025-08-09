Винаги са ни необходими квалифицирани кадри, казва директорът на "Торготерм" АД в Кюстендил Бойко Недялков

Винаги са ни необходими квалифицирани кадри. За съжаление в България те не са толкова много, а и образователната ни система не създава такива, каза пред БТА изпълнителният директор на "Торготерм" АД, Кюстендил Бойко Недялков.

Той разказа, че предприятието се нуждае от хора с инженерно образование, а уменията по информатика са задължителни. Голяма част от производството ни е компютъризирано, разказа Недялков. Той посочи, че предприятието има нужда и от квалифицирани хора за извършване на презентации на продукцията.

"Торготерм" се занимава с производство на професионално кухненско оборудване. Предприятието разполага с обща производствена площ от 29 хил. кв. м. Дружеството извършва проектиране, производство, търговия и сервиз на професионално кухненско оборудване, предназначено за заведения за обществено хранене - ресторанти, барове, столове, детски кухни и др. Изделията се произвеждат от неръждаема стомана, сертифицирана за производство на хранителни продукти.

Редица ресторанти на курортните комплекси са оборудвани от "Торготерм". Предприятието произвежда електрически табла, шкафове, навеси, пултове и надстройки от неръждаема стомана, отговарящи на изискванията за степен на защита. Със своите високи технологични възможности и компетентни специалисти "Торготерм" е винаги на разположение на своите клиенти и партньори и във Франция, Испания, Италия и други страни.

Благодарение на съвременния си технологичен парк, в който са включени лазерни комплекси, листообработващи центри и други машини с цифрово управление, "Торготерм" прилага гъвкави технологии и изпълнява поръчкови изделия, казаха още от предприятието. В него работят над 200 служители. От "Торготерм" твръдят, че се стремят да демонстрират персонално отношение към служителите си и да оценяват адекватно техния индивидуален принос към общите успехи. Предприятието влага ресурс в развитието на личностните умения и компетенции на служителите си, защото са уверени, че по този начин инвестират в бъдещето на дружеството. За работниците на "Торготерм" са предвидени ваучери за храна, безплатни обучения/курсове, зала за игри в офиса.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.