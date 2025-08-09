Българската делегация отпътува за Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро

Българската делегация отпътува за Световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 20 до 24 август в Рио де Жанейро (Бразилия).

Страната ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова. Отборът ще направи едноседмичен лагер в Аракажу.

Част от делегацията са личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, Весела Димитрова и Ясена Стойнева (ансамбъл жени), Елица Павликенова (хореограф), Георги Аспарухов (балетен педагог), психолозите проф. Татяна Янчева и Стелиана Янкова, кинезитерапевти Ива Александрова и Георги Ряхов.

Съдия за България на това състезание ще бъде Филипа Филипова, съобщават от БФХГ във фейсбук.