Българската делегация отпътува за Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро

Ива Кръстева
снимка: специален кореспондент на БТА в Талин Ива Кръстева
София,  
09.08.2025 14:58
 (БТА)

Българската делегация отпътува за Световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 20 до 24 август в Рио де Жанейро (Бразилия). 

Страната ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова. Отборът ще направи едноседмичен лагер в Аракажу.

Част от делегацията са личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, Весела Димитрова и Ясена Стойнева (ансамбъл жени), Елица Павликенова (хореограф), Георги Аспарухов (балетен педагог), психолозите проф. Татяна Янчева и Стелиана Янкова, кинезитерапевти Ива Александрова и Георги Ряхов.

Съдия за България на това състезание ще бъде Филипа Филипова, съобщават от БФХГ във фейсбук.

/ИК/

Към 15:42 на 09.08.2025 Новините от днес

