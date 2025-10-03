Министър Иванов съобщи, че се работи до края на годината да стартира вторият етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

МРРБ работи усилено до края на годината да стартира вторият етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на конференцията "Достъпни жилища: В търсене на най-добрите решения в Европа" в София.

Форумът се организира от евродепутата Елена Йончева, а сред участниците са още представители на законодателната власт, кметове, представители на строителния бизнес.

По отношение на жилищната политика Иванов каза, че като управляващи са изправени пред големи предизвикателства - от една страна да се работи за обновяване на старите многофамилни жилищни сгради, и за създаване на необходимата среда за осигуряване на достъпни жилища за всички, което, по думите му, е основното предизвикателство, което ще срещнем в следващите месеци и години. Той отбеляза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предприема редица действия за подобряване на състоянието на сградния фонд и на благосъстоянието на гражданите в страната. В тази връзка МРРБ изпълнява важни проекти, финансирани по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и европейските фондове за обновяване на сградния фонд. Чрез тях голям брой домакинства ще се възползват от ползите на прилагането на енергийно ефективни мерки, а именно стимулиране на 30 процента спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради и намаляване на разходите им за енергия, удължаване на жизнения цикъл на сградите, както и цялостно подобряване на качеството на въздуха и условията за живот в градската среда, посочи Иванов.

Очаква се 1038 жилищни сгради да бъдат санирани по Националния план за възстановяване и устойчивост за 1,134 милиарда лева, а още 129 многофамилни жилищни сгради ще бъдат обновени във въглищните региони - Перник, Кюстендил, Стара Загора с безвъзмездни средства в размер на близо 200 милиона лева от Фонда за справедлив преход през Програмата "Развитие на регионите" 2021-2027 г., отбеляза министърът. Иван Иванов добави, че само в рамките на кампанията по Плана за възстановяване и устойчивост заявления са подали от близо 3100 блока в страната, като по думите му това показва, че обществото, не само преките ползватели, е усетило положителния ефект от водената политика в тази посока и изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. От първия етап на програмата със средства от националния бюджет вече са обновени почти 2000 жилищни блока, каза Иванов, като добави, че работят усилено до края на годината да започне и нейният втори етап. Той припомни, че в Закона за държавния бюджет са записани 2,5 милиарда лева до края на мандата, които трябва да бъдат използвани и реализирани за енергийно обновяване на сгради по т. нар. втори етап на програмата, който ще се изпълни отново в партньорство с Българската банка за развитие. Министърът добави, че гражданите напълно безплатно, без съфинансиране ще могат да санират своите жилища.

Министър Иванов посочи още, че паралелно с това се подготвя нова програма за финансиране по линия на Социалния фонд за климата. Тя предвижда да бъдат енергийно обновени сгради с разгъната площ около 1,6 милиарда квадратни метра. Сградите, в които 75 процента от обитателите са енергийно бедни, ще бъдат финансирани безвъзмездно, което е изключително важно, тъй като знаем, че голяма част от българските граждани не могат да си позволят този процент съфинансиране, който беше заложен като елемент в Плана за възстановяване и устойчивост, но който след предоговаряне с Европейската комисия отпадна, отбеляза Иван Иванов.

Министърът каза още, че МРРБ работи по приемането на Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., като в нея ще залегнат политики, целящи намиране на подходящи дългосрочни решения на проблемите, съществуващи в жилищния сектор в съвременните обществено-политически, социално-икономически и демографски условия. Тази стратегия ще подкрепя и насърчава политиките по осигуряване на устойчиви жилища на достъпни цени, достъп до жилищно настаняване на нуждаещите се чрез мерки за привличане на публични и частни инвестиции, обясни министър Иванов. Той отбеляза още работата по осъществяване на цифрова реформа на строителния сектор с разработената Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор и Пътна карта за изпълнението като добави, че очакванията са стратегията да доведе до повишаване на качеството и ефективността на процесите по проектиране и одобряване изпълнението на строежите, до създаване на възможности за по-добра поддръжка на сградите, удължаване на техния експлоатационен период и по-добро управление на енергийния ресурс.